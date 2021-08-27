اكتشاف المواهب في “الخبر ” بقيادة أكاديمية MBC

الدمام – حمودالزهراني

يرفع الستار مساء يوم الإثنين القادم عن أول مراحل الطموح نحو الأضواء المتمثلة في “تجارب الأداء”، في رحلة إبداعية حول المملكة تقودها أكاديمية MBC، برعاية من الهيئة العامة للترفيه، لتحط رحالها في محافظة الخبر، تحت شعار اعرض موهبتك وانضم إلينا في رحلتنا الإبداعية، في أكبر برنامج ترفيهي لاستقطاب الموهوبين.

والبرنامج رحلة إبداعية يأتي تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمدربين والاستثنائيون، إلى جانب إطلاق عدد من الفعاليات وورش العمل المصاحبة، فضلاً عن الجلسات الحوارية والملهمة، حيث يعد “رحلة” من أكبر البرامج التطويرية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الوطنية في قطاعي الإعلام والترفيه واستقطابها، والعمل على صقلها لمواكبة التميز.

والجدير بالذكر أن #أكاديمية_MBC_Live لاتزال تقدم لمتابعيها أفضل خبراء صناعة الإعلام من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”