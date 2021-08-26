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وزير التعليم يتفقد جاهزية عدد من المدارس قبل بداية العام الدراسي

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1443 هـ      26 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

تفقّد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم عددًا من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأحد المقبل.

واطلع خلال الجولة على جهود واستعدادات المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس، وتوفر الاحتياجات كافة للعودة الحضورية الآمنة، منوهًا بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًا.

كما شارك معاليه في تسليم عدد من الطلاب لكتبهم الدراسية، مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، كما التقى بالمعلمين والمعلمات، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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