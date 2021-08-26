قبل طرق عيادة الطبيب .. الكركم والقرنفل مسكنات سريعة لآلام الأسنان

جدة ـ ياسر بن يوسف

ربما يستيقظ الانسان في منتصف الليل وهو يعاني من آلام الاسنان والتي تحتاج بصورة عاجلة الى مسكن فوري قبل استشارة الطبيب حول الأسباب والعلاج، وهو ما يمكن أن نجده في المنزل بكل بساطة، وإن كان لا يغني عن الذهاب للطبيب. وقالت الدكتورة غدير أسعد اخصائية طب الاسنان واللثة أن الم الاسنان قد يأتي في صورة نوبة متواصلة لا تنقطع، أو نوبات متقطعة خلال اليوم أو خلال أيام متتالية، ويصاحب هذا الألم فقدان الشعور بالراحة، وأحيانًا الصداع، مع فقدان القدرة على مضغ الطعام. لذلك، وبشكل فوري إن لم يكن الألم محتملًا ويستجيب للعلاجات المنزلية، فعليك الذهاب إلى طبيبك لاستشارته فورًا، وحتى في حالات الألم منخفضة الدرجة عليك استشارة الطبيب أيضًا. وقالت ان الحلول المنزلية لعلاج الم الاسنان سريعة وفعالة، ومنها : غسول القرنفل … يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل إلى كوب من الماء، وتركه يغلي مدة خمس دقائق، ثم تركه حتى يبرد، ويُستخدم الغسول للمضمضة مرتين يوميًا في حال وجع الأسنان، أو مرة واحدة للوقاية من الآلام.

غسول ورق الزيتون تُضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى ربع كوب من الماء، ويُغلى المزيج على نار هادئة ويُترك حتى يبرد، ثم يستخدم للمضمضة مرتين يوميًا للتخفيف من وجع الأسنان. مزيج الزنجبيل يضاف ربع ملعقة من الزنجبيل الطازج إلى ربع ملعقة من العسل الأبيض، ثم يُوضع الخليط على مكان الألم لربع ساعة، وبعد انتهاء المدة يُغسل الفم بالماء، ويكرر ذلك عند الحاجة. مزيج الكركم.. يضاف ربع ملعقة من الكركم إلى العسل الأبيض والزبادي، ويمزج الخليط جيدًا، ثم يوضع على مكان الألم لـ 3 دقائق، وعلى عكس خليط الزنجبيل، فينصح بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، لمكافحة اللون الناتج من الكركم على الأسنان. كما أن هناك أيضًا طرقا أخرى لتسكين آلام الأسنان، كاستخدام غسول من النباتات العطرية كالريحان والنعناع، أو غسول حبة البركة، أو استخدام المحلول الملحي، أو أوراق الجوافة. يمكنك أيضًا لتسكين الآلام أن تتناول عصائر الفواكه الحمضية كالليمون والبرتقال، أو تستخدم كمادات الخل الأبيض أو خل التفاح، إضافة للوقاية من الآلام بالحفاظ على الأسنان صحية ونظيفة.