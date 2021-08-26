تطوير مواقع الغطاء النباتي في محمية الملك عبد العزيز

الرياض ـ البلاد

وقع المركز الوطني لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، للتعاون في تطوير مواقع الغطاء النباتي وتنمية التنوع النباتي بالمحمية، حيث مثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر وعن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبد الله القثمي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الطرفين لتحقيق بيئة مستدامة من خلال تنمية الغطاء النباتي في المحمية والمحافظة على تنمية التنوع النباتي بها, حيث تغطي مجالات التعاون المشاركة في الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي والتنوع النباتي في المحمية. كما تشمل مجالات التعاون القيام بالدراسات المشتركة، ومشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة، والتنسيق والتعاون في إطلاق برامج التوعية المجتمعية ومبادرات التنمية البيئية، كما يسهم الطرفين في تعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في المناسبات البيئية الوطنية والأيام العالمية المتعلقة بالبيئة.

ويسهم الطرفان بموجب المذكرة في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد البيئية في المحمية.