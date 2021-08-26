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تراجع إصابات كورونا إلى 321 حالة

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1443 هـ      26 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

دعت وزارة الصحة الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

وأعلنت الوارة، أمس، عن تسجيل (321) حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وتعافي (549) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4141) حالة منها (1083) حالة حرجة.

وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (543028) حالة وحالات التعافي (530382) حالة, كما تم تسجيل (8) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8505) حالات وفاة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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