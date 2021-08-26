باريس يطلب 220 مليون يورو لإطلاق سراح كيليان مبابي

قالت يومية “لو باريزيان” الفرنسية اليوم الخميس إن إدارة نادي باريس سان جيرمان حددت مبلغ 220 مليون يورو للتخلي عن خدمات المهاجم كيليان مبابي لفائدة نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

طبقًا لما أوردته اليومية ذائعة الصيت فإن الإدارة الباريسية ستفضل تحصيل مبلغ ضخم عوضًا عن خسارة اللاعب مجانًا.

ينتهي عقد مبابي (22 عامًا) مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ما يعني أنه سيصبح لاعبًا حرًا في يناير المقبل.

وتقدّم ريال مدريد بعرض رسمي هو الأول من نوعه قبل أيام لضم مبابي مقابل 160 مليون يورو، وقوبل بالرفض الفوري.

من جهته قال المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، إن مبابي أخبره بالفعل برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

وشدد ليوناردو في تصريحات أمس الأربعاء أن رحيل مبابي لن يتم إلا بعد الموافقة على شروط باريس سان جيرمان.

Paris Saint-Germain sporting director Leonardo says the club have turned down Real Madrid's €160m (£137m) bid for Kylian Mbappe despite the player making it clear he wants to leave. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 25, 2021

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