الفتح يعمق جراح الشباب بثنائية

جدة- محمود العوضي
عمق فريق الفتح جراح الشباب بعد تغلبه. عليه بثنائية مقابل لاشيء في مباراة مثيرة. شهدت بطاقتين حمراوين على لاعبي الليث، وذلك. ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس. الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلقت المباراة بهجوم ضاغط من الفتح لتسجيل. هدف، وبعد مرور 20 دقيقة تلقى قائد الشباب الأرجنتيني. بانيجا البطاقة الحمراء ليغادر الملعب بعد تدخل. عنيف على لاعب الفتح سفيان بن دبكة.
وفي الدقيقة 25 اخترق البيروفي كويفا خطوط الشباب. بتمريره للمنطلق فراس البريكان الذي سجل الهدف. الأول في شباك فواز القرني.
في الشوط الثاني هاجم الشباب بغية العودة للقاء. لكن غابت عن لاعبيه اللمسة الأخيرة.
وعند الدقيقة 84 حصل لاعب الشباب علي مجرشي. على البطاقة الصفراء الثانية بعد خطأ على. لاعب الفتح نواف بوشل، وعند الدقيقة 87 خطف. بوشل الهدف الثاني للنموذجي في شباك الشباب. ليؤكد انتصار فريقه وحصد العلامة الكاملة للمباراة.
وبتلك النتيجة رفع الفتح رصيده إلى (4) نقاط. بالمركز الرابع، فيما لازال رصيد الليث نقطة وحيدة دون. أي انتصار حتى الآن.