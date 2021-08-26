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السفير الألماني يزور المزاد الدولي للصقور

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1443 هـ      26 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- ياسر بن يوسف

زار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، أمس ، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض ويستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

وتجول السفير الألماني في المعارض والأجنحة المصاحبة للمزاد، واستمع إلى شرح مفصل عن أنواع الصقور والأغذية التي تقدم لها، كما زار جناحي مزرعتي “نيوكلاس” و”فرانك” الألمانية ، وتابع الليلة العاشرة من المزاد والتي شهدت بيع ثلاثة صقور بقيمة 122 ألف ريال، مثمناً الجهود التي يبذلها نادي الصقور السعودي في تنظيم المزاد، وإدارة عمليات البيع، والمساهمة في الحفاظ على هذا الإرث العريق.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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