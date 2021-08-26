التيك توك يطرح فرصة جديدة للملايين.. ميزة فريدة لصانعى المحتوى

التيك توك أصبح التطبيق الأكثر شيوعا في مجالات كسب الأموال عبر الإنترنت، بعد إتاحته طرق عديدة لكسب الأموال والتي حققت انتشارًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.

التطبيق طرح الأمر من خلال رابط «لينك» خاص بحساب المستخدم.

لكن المنصة أعلنت ميزة جديدة في التيك توك، وهي التسوق المباشر عبر التطبيق الشهير.

الميزة الجديدة في التطبيق أتاحت إمكانية كسب الأموال أيضًا لكن بطريقة جديدة، وهي عن طريق نشر سلع للبيع عبر التطبيق.

وهي خطوة تُعزز من إنشاء منظومة متكاملة على تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر في الوقت الحالي.

ميزة جديدة في تيك توك

يستطيع صانعو المحتوى عن طريق الميزة الجديدة في تيك توك عرض السلع والمنتجات التي يرغبون في بيعها.

ويعرضونها من خلال الفيديوهات على متجر يقومون بإنشائه خاص بهم.

وتأتي الميزة الجديدة في التطبيق تأكيدًا للشراكة التي أطلقت في أكتوبر من عام 2020 مع شركة «شوبيفاي»، وذلك بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

أول من استخدم الميزة الجديدة في تيك توك من الفنانين والمشاهير نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي كايلي جينر.

التي تصدرت قائمة «فوربس» السنوية لأعلى المشاهير أجرًا في عام 2020، حيث تملك شركة مستحضرات تجميل.

مفيدة للشركات

بلايك تشاندلي، رئيس قسم مشاريع الأعمال في التطبيق الشهير، أكد في بيان، أن الميزة الجديدة في التطبيق أتاحت للتطبيق الشهير أن يتمتع بالمميزات الكثيرة.

ما بين المحتويات والتجارة، كما سهلت هذه المميزات أن تنتج هذه الشركات محتويات جذابة تشد المستهلكين وتدفعهم إلى البيع والشراء.

وتعد الميزة الجديدة في التطبيق محاكاة لنفس الميزة التي يتمتع بها موقع الصور «إنستجرام».

وأيضًا «سناب شات»، وليست المرة الأولى التي يعلن عنها موقع أو تطبيق شهير.