الأمين العام لـ”اعتدال” يختتم زيارته الرسمية للعراق بلقاء المرجع الديني

بغداد : واس

التقى الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” الدكتور منصور الشمري، في ختام زيارته للعاصمة العراقية بغداد، المرجع الديني سماحة السيد حسين إسماعيل الصدر.

وتناول اللقاء أهمية قيم الاعتدال بين الأديان ودور علماء الدين في نبذ الكراهية وتعزيز ونشر السلام والمحبة بين المجتمعات والشعوب.

وكان وفد “اعتدال” قد التقى خلال الزيارة التي استمرت أربعة أيام، عدداً من القيادات والمسؤولين والمرجعيات الدينية العراقية, الذين أكدوا تقديرهم للجهود التي يبذلها المركز في مكافحة وتفكيك وتفنيد الخطاب المتطرف الذي يستهدف وعي المجتمعات في المنطقة.

وأكد الأمين العام لمركز “اعتدال” أهمية دور العراق والجهود الحثيثة التي يبذلها في سبيل مواجهة خطابات الكراهية والعنف والطائفية، وتجربته وخبراته الثرية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، مشيراً إلى أن التواصل قائم لتعزيز التعاون وفق الرؤية التي تخدم الجانبين.