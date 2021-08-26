إغلاق منشآت مخالفة وصيانة طرق في جدة

جدة- ياسر بن يوسف

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 3860 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 33 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية، أمس الأول، 44 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

من جهة أخرى وضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري واصلت الأمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري مستهدفة إصلاح الارصفة المتهالكة ومعالجة حفر الشوارع وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والأحياء.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن الفرق الميدانية الخاصة بأعمال صيانة الطرق تمكنت خلال الـشهر الماضي من تنفيذ أعمال إصلاح للأرصفة بإجمالي 17965 مترا مربعا ومعالجة حفر وتشققات الطرق بإجمالي 2715 مترا مربعا، كما تم إصلاح وصيانة 1052 عامود إنارة داخل الأحياء وعلى الشوارع الرئيسية.