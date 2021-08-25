الإقتصاد

747 مليون ريال لمستفيدي “سكني”

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1443 هـ      25 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أودع صندوق التنمية العقارية 747 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الجاري 2021م.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يوليو الجاري، تجاوزت 30,3 مليار ريال.

وأكد بن ماضي استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن برنامج “سكني” بشكل شهري وفي موعده المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% نهاية 2030م، مشيراً إلى أن إجمالي العقود التمويلية التي تم توقيعها بلغت أكثر من 520 ألف عقد تمويلي “للقرض العقاري المدعُوم” منذ يونيو 2017 وحتى النصف الأول من العام الحالي.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *