“نيوم” تختار شركات استشارية عالمية لمشروع التحلية

الرياض – البلاد

قالت مصادر مطلعة إن شركة “نيوم” السعودية قامت بتعيين 3 شركات لتقديم المشورة الفنية والمالية لمشروع محطة تحلية نيوم العملاقة في وقت تسرع فيه المملكة من وتيرة الإنشاءات للانتهاء وفق جدول زمني محدد سيتم تنفيذه على عدة مراحل.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمدينة نيوم، تهدف منشأة التحلية الخاصة إلى إمداد منطقة بأكملها بالمياه، إذ سيمُر هذا المشروع بثلاث مراحل أو أكثر، بسعة ابتدائية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا ومرحلة ثانية بسعة 333 ألف متر مكعب يومياً، ومرحلة ثالثة بسعة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميا.

وتخطط نيوم لاستخدام تقنيات ذات كفاءة عالية منخفضة التكلفة، ستحقق استرداداً بأكثر من 60 %، كأغشية الاسترداد، والتناضح العكسي، والتقنيات الهجينة المتقدمة للتصريف عديم السوائل (ZLD) من أجل حماية البيئة. وبحسب “العربية نت” قد يجري تمويل المشروع من تسهيلات ائتمانية ستشارك فيها بنوكا محلية وتقديم العروض الفنية الخاصة بالمشروع سيتم في وقت لاحق من مطلع العام المقبل.