فيديو: كريستيانو رونالدو يغادر تدريبات يوفنتوس “مُصابًا”!

غادر مهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو (36 عامًا) تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم الأربعاء متأثرًا بإصابة في الذراع.

وقالت يومية “لاغازيتا ديللور سبورت” الإيطالية إن رونالدو تعرّض إلى ضربة غير مقصودة من زميله أليكس ساندرو خلال التدريبات.

يمكن ملاحظة رونالدو بوضوح في الفيديو أثناء مغادرته تدريبات يوفنتوس صباح اليوم، إذ ركزت كاميرات الصحافة عليه كالعادة.

بدوره لم يصدر يوفنتوس بيانات رسمية حول حالة اللاعب، فيما تشير تقارير إلى أن الضربة خفيفة وسيتعافى بحلول الغد.

يستعد البيانكونيري لخوض مباراة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل عندما يستقبل نظيره إيمبولي.

Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo 🇵🇹7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021

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