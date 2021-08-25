حماية المستهلك تحدد مواصفات الكمبيوتر الخاص بالطلاب

جدة ـ البلاد

تواصل جمعية حماية المستهلك مبادراتها في التوعية إيماناً بدورها تجاه المجتمع، وانطلاقاً من اختصاصاتها في حماية المستهلك من أنواع الغش, والتقليد, والاحتيال, والخداع, والتدليس، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك ، وأوضحت الجمعية ، كيفية شراء جهاز كبيوتر جديد بالتزامن مع عودة الدراسة، مشيرة إلى عدة نصائح عند الشراء و مواصفات جهاز الكمبيوتر.

وأكدت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه عند شراء كمبيوتر جديد يجب على المشتري تحديد ميزانيته أولا واحتياجاته، ثم يقارن بين المتاجر للحصول على أفضل سعر ويُفضل الشراء من المتاجر الموثوقة، ةلافتة إلى أنه قد تكون الأجهزة المعاد تصنيعها أحد الخيارات إذا كانت ميزانية المشتري محدودة، وعند شراء جهاز الكمبيوتر يجب الحصول على فاتورة مفصلة بمواصفات الجهاز ومعلومات الضمان.

وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى مواصفات الكمبيوتر المناسبة لطلاب الصفوف الأولية حيث يجب أن يكون به معالج بنتيوم من شركة أنتل أو معالج من فئة A من شركة AMD ويحتوي على ذاكرة عشوائية مقدارها 4 جيجا بايت.

وكذلك من مواصفات جهاز الكمبيوتر، وجود ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت من نوع SSD ومنفذ سماعات AUXحجم 3.5 ملم ومنفذ إخراج HDMI، وفقا لحماية المستهلك.

مواصفات الكمبيوتر لطلاب المتوسط

أما مواصفات جهاز الكمبيوتر المقترحة لطلاب المتوسط فهي وجود معالج من فئة 3 إلى 5 من عائلة أنتل أو AMD رايزن، و ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت من نوع SSD ومنفذ سماعات AUXحجم 3.5 ملم، وكذلك وجود ذاكرة عشوائية من 4 إلى 8 جيجا بايت ومنفذ إخراج HDMI.

مواصفات كمبيوتر للمعلمين

أما مواصفات جهاز الكمبيوتر المناسبة لطلاب المراحل الجامعية والمعلمين المعلمات فتتمثل في ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، ومنفذ إخراج HDMI ، ومنفذ سماعات AUXحجم 3.5 ملم، و و ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت من نوع SSD.