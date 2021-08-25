القوة الناعمة السعودية ستتصدر المشهد خلال 5 سنوات

جدة- ياسر بن يوسف

أكد السيناريست والشاعر الغنائي والمنتج مدحت العدل أن القوى الناعمة السعودية ستصبح خلال الخمس السنوات القادمة من أهم القوى الناعمة في العالم العربي ،وأن المملكة تشهد تطوراً كبيرا وحراك فني واعد ، وأن أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها السعودية متعددة ،لافتا في الوقت نفسه إلى ان المستشار تركي آل الشيخ يمثل واحدا من رجالات قوة المملكة الناعمة ،من حيث التعاطي مع ملفات عدة منها الرياضة والترفيه واستقطاب النجوم والاستثمار خارج المملكة، حيث حقق نجاحات كبيرة في مواسم السعودية لتنضم هذه النجاحات إلى سلسلة كبيرة من الإنجازات التي استطاع آل الشيخ تحقيقها على أرض الواقع. واعرب العدل عن سعادته بالتطوير الذي تشهده المملكة واهمية خلق جيل جديد من المفكرين والمبدعين السعوديين وقال إن الكتاب السعوديين والروائين لهم مستقبل واعد في السينما .

واستطرد بقوله إن مهرجان البحر الأحمر اصبح له حضوره في العالم، لافتا إلى أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قامت بترميم تسعة أفلام لخيرى بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنياً كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالمي. من جهته بين الروائي عبده خال الذي انضم للدورة قائلا: أجد نفسي مبهورا بمجموعة من الشباب والشبات الحاملين لأفكار متقدة، وهم من سيلونون حياتنا جمالا.