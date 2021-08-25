القصاص من جان قتل يمنيًا بإطلاق النار عليه

المدينة المنورة : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بمحافظة ينبع حكم القتل قصاصاً بـ/ بندر بن حامد بن محمد العلواني – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل / محمد ناصر عثمان الحربي – يمني الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه ، ما أدى إلى وفاته.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيِّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / بندر بن حامد بن محمد العلواني, اليوم الأربعاء 17 / 1 / 1443 هـ بسجن محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.