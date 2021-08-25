الفيتامينات والصحة العامة.. فيتامين د يقي من هذا المرض الخطير

الفيتامينات لها أثرها الكبير في دعم الصحة العامة كما تحظى باهتمام خاص لدورها في الوقاية من مرض السرطان ومنع تكاثر الخلايا السرطانية.

كما ظهر دور لفيتامين «D» في التقليل من خطر الوفاة بالنوبات القلبية.

حيث أجرى باحثون دراسة لبالغين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين «D».

وليس لديهم احتشاء سابق لعضلة القلب، ثم تم تقسيمهم على أساس حالة علاج فيتامين «D»، حسب مانقل موقع «ميديك فوريوم».

وجاءت نتائج الدراسة أن خطر الإصابة بمرض احتشاء عضلة القلب كان أقل بشكل ملحوظ.

في المجموعة التي تلقت كميات كافية من فيتامين «D»، مما أكد أن نقص فيتامين «D» مرتبط بزيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والوفيات القلبية الوعائية.

وجاء بأنه يجب أن يكون معدل تناول «فيتامين D» على الأقل 30 نانوجرام/مل بشكل يومي، وفقًا لـ«سبوتنيك».

كما أكد الأطباء أن معظم الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام ويتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

لا يحتاجون إلى تناول جرعات يومية من الفيتامينات.

حيث أنه من الأفضل إضافة أطعمة غنية بالعناصر الغذائية كالخضروات والفواكه والمكسرات والزيوت الصحية والحبوب الكاملة.

وحصتين غذائيتين من السمك على الأقل أسبوعيًا بالإضافة إلى النظام الغذائي للمساعدة في للمحافظة على صحة القلب.

مع مراعاة الحد من تناول الأملاح والدهون المتحولة والدهون المشبعة.

كما أنه من المفيد جدًا التعرض يوميًا لأشعة الشمس والقيام بالتمارين الرياضية والأنشطة البدنية.

كما أنّ أمراض القلب السبب الأول وراء حالات الوفاة على مستوى العالم، والأكثر انتشارًا بين الأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى أكثر من 47%.