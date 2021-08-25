الرائد يحسم ديربي القصيم أمام الحزم ويصعد للوصافة

حسم فريق الرائد ديربي القصيم الذي جمعه بضيفه. فريق الحزم بعدما تغلب عليه بهدفين. دون مقابل في افتتاح الجولة الثالثة من. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الرائد بهدف سجله رائد الغامدي في. الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول. بعد هجمة مرتدة ومن تمريرة المغربي كريم البركاوي. ليسددها الغامدي أرضية قوية على يمين حارس. الحزم داود آل سعيد.
وفي الشوط الثاني أضاف البركاوي الهدف الثاني. للفريق الريداوي بتسديدة قوية لم يفلح آل سعيد. حارس الحزم في التصدي لها بعد أن. اصطدمت بيده، ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط. احتل بها المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد. رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الـ 11.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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