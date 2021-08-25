الألعاب البارالمبية تحتفي بالمصري إبراهيم حمدتو

جدة- البلاد
احتفت دورة الألعاب البارالمبية بلاعب تنس الطاولة. المصري إبراهيم حمدتو؛ حيث وصفته بأنه ملهم. لجميع المشاركين في الدورة الحالية.
وتتواصل حاليا منافسات دورة الألعاب البارالمبية في. العاصمة اليابانية طوكيو، وتستمر حتى يوم 5 سبتمبرالمقبل.
وقد أشاد الحساب الرسمي للجنة المنظمة لدورة. الألعاب البارالمبية على موقع التواصل الاجتماعي. “تويتر” بإبراهيم حمدتو، قائلا: “بعدما فقد ذراعيه. إثر حادث، يمسك بالمضرب بفمه وتساعده قدماه”.
ويعد إبراهيم حمدتو أشهر لاعب تنس طاولة. بارالمبي في العالم، وذلك لممارسته تنس الطاولة بفمه.
يذكر أن إبراهيم المولود بمحافظة دمياط المصرية. لحادث قطار، وهو في العاشرة من عمره. أدى إلى بتر ذراعيه، ولكنه تمكن من. احتراف لعبة التنس الطاولة من خلال إمساك. المضرب بفمه.
وسبق لحمدتو حصد العديد من الألقاب على. المستويين المحلي والدولي؛ حيث نجح في حصد. الميدالية الذهبية الشرفية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة. عام 1991.
كما حصل اللاعب المصري على المركز الرابع في. بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة عام 2005.
وفي عام 2011، حصل حمدتو على الميدالية الفضية. في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، وفي عام 2013. حصد ميدالية فضية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة.
وحصل حمدتو على فضية بطولة أفريقيا لتنس. الطاولة في عام 2015، وتأهل إلي الدورة البارالمبية. التي أقيمت في ريو دي جانيرو 2016.
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