أمانة جدة معالجة طرق وأرصفة بطول 25.945 متر

جدة : البلاد

واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري. مستهدفة إصلاح الأرصفة المتهالكة ومعالجة حفر الشوارع وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والأحياء.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن الفرق الميدانية الخاصة بأعمال صيانة الطرق تمكنت خلال الـشهر الماضي من تنفيذ أعمال إصلاح للأرصفة بإجمالي 17965 متر مربع. ومعالجة حفر وتشققات الطرق بإجمالي 7980 متر مربع،. كما تم تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لـ 1052 عامود إنارة داخل الأحياء وفي الشوارع الرئيسية.

يأتي هذا ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة. عن مبادرات جودة الحياة لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.