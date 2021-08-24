واتساب يواصل دعم مستخدميه.. 3 مميزات جديدة مهمة

واتساب يواصل بشتى الطرق الحفاظ على مستخدميه بطرح المميزات الجديدة من وقت لآخر.

وذلك لتوفير الراحة لجميع مستخدميه، وخلال الفترة الأخيرة جرى طرح 3 مميزات جديدة.

تمثل آخرها في تغيير ألوان حسابك الشخصي، بالإضافة إلى تسهيل طريقة الدفع، وفقًا لما ذكره موقع «wabetainfo».

ميزة الألوان على «واتساب»

يقوم واتساب بتغيير الكثير من الألوان على تطبيقه لمستخدمي أندرويد، إذ تظهر التغييرات في الغالب على شاشة الدردشة.

إذ يمكنك رؤية لون مختلف سواء الأبيض أو الأسود، وزر الإرسال ولون الخلفية لشريط الحالة.

وتوجد العديد من الأجزاء الأخرى غير الدردشة، جرى تغيير لونها في التحديث الجديد.

فقد تظهر الخلفية أغمق، وكذلك وجود شكل أيقونات جديدة لمشاركة الدردشة، لذلك تأكد من تثبيت آخر تحديث لرؤيتها.

وكذلك ميزة الدفع عبر «واتس اب»

قدمت الإصدارات الحديثة من «واتساب بيتا» لنظام Android 2.21.17، طريقة جديدة لإرسال المدفوعات.

باستخدام واتس اب لذي يقدم اختصارًا جديدًا لإرسال المدفوعات بسرعة.

في السابق كان عليك فتح إعدادات الدردشة لإرسال مدفوعات، بدلاً من ذلك.

وكذلك يقوم واتس اب الآن بوضع زر مخصص على شريط الدردشة.

واتساب يوفر التطبيق على حواسيب «آيباد»

كذلك يعمل واتس اب على إضافة نسخة من تطبيق المراسلة الفورية على حواسيبل «آيباد» للمرة الأولى.

بعدما كان يعتمد على إصدارًا خاصًا بالهواتف لكل الحواسيب من بينها «آيباد».

الأمر الذي دفعه لاعتماد إصدار خاص للأخير لدعم مهام مختلفة.