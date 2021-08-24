هيئة فنون الطبخ تدعم برامج الأسر المنتجة

بريدة ـ البلاد

تعمل “هيئة فنون الطهي” على إبراز الطهاة الماهرين من مختلف مناطق المملكة الذين حققوا جوائز عالمية ونجاحات متميزة لتدوين إرث المطبخ السعودي ووصفات أطباقه ونشرها محليا ودوليا، وأيضاً يعيد إلى الأذهان أمهات الكتب في هذا المجال، إلى جانب تشجيع عمل الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي، وتصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات المتعلقة بفنون الطهي.

ونضج المطبخ السعودي خلال السنوات القليلة الماضية بفضل نشاط العاملين فيه وظهرت معالمه في جوانب ثقافية واقتصادية، وعملت الهيئة على تقدم الدعم للطهاة عبر تأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة ليرتقوا في مهنتهم، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية.

واتساقا مع هذا الاهتمام تقدم هيئة فنون الطهي باقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية في مهرجان بريدة للتمور التي تحظى بإقبال ملموس من قبل الزوار والأسر، وسط احترازات وقائية بمنتجع ديرتي الريفي ببريدة.

وهيأت الهيئة للأسر المنتجة 15 جناحاً يقدمون من خلاله أطعمة مكونة من التمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الخبيرات بفنون الطهي، كما تسلط الضوء على التراث السعودي وترسخ ثقافته المتوارثة عبر مجموعة من البرامج والفعاليات، التي تعزز من تجربة الزائر في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال الطهي وفنونه مروراً بفن الخط العربي والشعر والتراث، وانتهاءً بالفنون البصرية والمسرح المفتوح .

يذكر أن المهرجان يشهد حراكا اقتصاديا وثقافيا مميزا ، وسط متابعة من سمو أمير المنطقة ، وبتنظيم أمانة منطقة القصيم و بشراكة إستراتيجبة مع هيئة فنون الطهي.