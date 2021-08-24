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نيابة عن خادم الحرمين.. قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس زامبيا

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1443 هـ      24 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لوساكا : واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيساً لجمهورية زامبيا، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل معاليه لفخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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