منتجات نباتية للتخلص من الكوليسترول بدون دواء

جدة ـ نجود النهدي

أكد عدد من الاطباء أن هناك عددا من الطرق لخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم دون استخدام أدوية ، لافتين إلى أن هناك نوعين من الكوليسترول، “الجيد” والآخر “الضار” ، لافتين إلى أنه من أجل تقليل مستوى الكليسترول الضار وزيادة مستوى الجيد ، يجب ممارسة الرياضة بانتظام ومحاربة الوزن الزائد، وتقليل استهلاك الدهون وإعطاء الأفضلية للدهون غير المشبعة على الدهون المشبعة. كما يجب أيضًا تجنب الدهون الصلبة مثل السمنة ر بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بقواعد غذائية معينة.

وأضافوا أنه من الممكن ، خفض مستوى الكوليسترول السيئ دون دواء، وذلك باستخدام المنتجات والنباتات الطبيعية. المتمثلة في نخالة الشوفان وخبز الحبوب الكاملة والبقوليات، الجوز والبندق واللوز والأسماك وبذور الكتان ،التفاح ،الثوم ،البصل ،الجريب فروت والتفاح والكمثرى ،زيت الزيتون.

الشاي الأخضر والأسود

من جهتها أوضحت اخصائية التغذية العلاجية أمجاد ظافر أن ارتفاع الكوليسترول يزيد من خطورة الإصابة بأمراض شرايين القلب، ومسببات ارتفاعه اهمها اتباع حمية غير صحية عالية بالدهون ، لافتة إلى أن الخطوة الأولى للعلاج عند تشخيص ارتفاع الكوليسترول – قبل اللجوء للأدوية- تتمثل في اتباع حمية صحية مع ممارسة الرياضة. وفي سؤال عن أهم النصائح لتحسين مستويات الكوليسترول قالت: يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون وخصوصًا الدهون المشبعة والمتحولة: الدهون المشبعة هي الدهون المتواجدة بالمصادر الحيوانية والتي تكون صلبة أو شبه صلبة بدرجة حرارة الغرفة، وتوجد في اللحوم الحمراء ومنتجات الحليب والألبان كاملة الدسم وصفار البيض، بينما الدهون المتحولة هي التي تكون نتيجة تعرض زيوت سائلة لغاز الهيدروجين “الهدرجة ” لتكون صلبة أو شبه صلبة في عملية تصنيع الأطعمة، وهي مثل المنتجات المعلبة والمغلفة والأطعمة الجاهزة والسريعة. وحول اهمية الالياف في الوقاية من الكوليسترول الضار قالت: علينا تناول المزيد من الأطعمة العالية الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والشوفان ومنتجات الحبوب الكاملة وبذور الكينوا والبقوليات. كما يجب ممارسة الرياضة لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل من ٤ الى ٥ مرات اسبوعًا، مع خسارة أي وزن زائد، فضلا عن عدم تناول اللحوم الدهنية، والنقانق، والامتناع عن الوجبات السريعة المقلية، وعند استخدام الحليب ومنتجات الألبان، تفضيل المنتجات قليلة الدسم، كما نصحت بشرب المزيد من الماء على مدار اليوم واستهلاك المزيد من الألياف.