مكتب التربية العربي الخليجي يستعرض خطط العودة للمدارس

الرياض- البلاد

استعرض المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية في اجتماعه للدورة الاستثنائية العشرين، أمس،عبر الاتصال المرئي، خطط العودة للمدارس في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب.

وأشاد رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن خميس أمبو سعيدي في كلمته بقدرات وزارات التربية والتعليم على تجاوز الأزمة والتحديات والاستعداد للعودة للمدارس.

وألقى المدير العام للمكتب الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي كلمة منوهاً بمايحظى به المكتب والمراكز التابعة له من دعم ومؤازرة من قادة الدول الأعضاء لتنفيذ برامجه ومشروعاته سعياً لتحقيق أهدافه المنشودة، كما ثمن لرئيس وأعضاء المؤتمر العام للمكتب جهودهم في إنجاح برامج المكتب ومشاريعه وحرص المجلس التنفيذي ومتابعته المستمرة لبرامج المكتب ومشروعاته إعداداً وتنفيذاً وتقويماً.

وأكد أهمية تبادل الخبرات في مجال التخطيط للعودة الآمنة للمدارس، مشيراً إلى أن الاجتماع الاستثنائي يأتي لاستعراض خطط الدول الأعضاء في هذا الشأن تجسيداً لمبدأ العمل المشترك بينها وإبرازاً لجهود الدول الأعضاء التي نباهي بإجراءتها الاستباقية على المستوى الدولي.

وأوضح أن المكتب سيقوم بنشر إجراءات وخطط العودة في كل دولة من الدول الأعضاء وخطط لبعض الدول في التجمعات الإقليمية الأخرى.