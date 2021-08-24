لوحة صانعة الفخار تبهر زوار “معرض إرث”

جدة – ياسر بن يوسف

أبهرت الفنانة التشكيلية طيف الوجيه عضوة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية زوار معرض (إرث) بأعمالها الفنية خصوصا لوحة صانعة الفخار والتي شدت انتباه رواد المعرض.

وقالت الفنانة طيف بأن العرب قديما اشتهرت بصناعة هذا النوع من الفخار الملون ـ لافتة في الوقت نفسه إلى أن صناعة الفخار بدأت بطريقة تقليدية يدوية، وأكتشفت هذه المهنة منذ خمسة الاف سنة، وفي الوقت الحاضر اصبحت هذه الصناعة تعتمد على تكنولوجيا الالات الحديثة، حيث تتم صناعة الفخار على عدة مراحل ، تبدأ بفصل رمل الفخار عن عروق الشجر العالقة بها.. ثم يتم نقعه بالماء في أحواض معدة لهذا الغرض.. وبعدها يداس بالأقدام بقوة حتى تمتزج العجينة بالماء جيداً، وبعد ذلك تأتي مرحلة “التلويت” بمعنى فرك العجينة باليد حتى تصبح قوية ومتماسكة جاهزة للتشكيل بواسطة الة “المراجل” التي تدار بالأرجل بواسطة دولاب مصنوع من الحجر، ثم تنقل تلك الأشكال الى عنابر خاصة للتجفيف بعيدة عن الشمس والحرارة الشديدة حتى لاتتعرض للكسر، ومن ثم تلمع حتى تصبح ملساء، وبعدها تزخرف باالوان زاهية وجميلة، يمكن استثمارها.واستطردت أن صناع الفخار حتى الآن يزالون مهنهم التقليدية ويبرزون فيها مهاراتهم التي توارثوها جيلاً بعد جيل.