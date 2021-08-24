فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن

متابعة – حمود الزهراني

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالمرحلة النهائية للنسخة الثالثة من المهرجان، حيث سيكون التسجيل لمدة (7) أيام، ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً من 25 أغسطس وحتى الساعة: 11:00 مساءً من 31 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني http://scrf.sa/login.

هذا، وقد انطلقت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، في الثامن من أغسطس الجاري بـ 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، ولمدة 11 يوماً، ثم أقيمت أشواط الماراثون وعددها 7 أشواط، يوم الخميس الـ 19 من الشهر نفسه.

وتنطلق المرحلة النهائية من المهرجان في الثاني من سبتمبر 2021م، ويقام فيها 204 أشواط، وخصصت فيها جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، على مرحلتين “تمهيدية ونهائية”، ويبلغ مجموع أشواطهما 531 شوطاً، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد – حفظه الله -، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.