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القبض على 4 سرقوا مركبة واستخدموها في تنفيذ جرائم بالرياض

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1443 هـ      24 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على(4) أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية السورية، جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، بين العقدين الثاني والرابع من العمر،. سرقوا مركبة واستخدموها في تنفيذ جرائمهم المتمثلة بسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية لمبانٍ تحت الإنشاء وبيعها،. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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