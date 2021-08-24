المحليات

إيقاف 36 مخالفًا لنظام البيئة

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1443 هـ      24 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (16) مواطنًا و(20) مقيمًا، من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1120) رأسًا من الإبل و(660) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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