أمانة جدة تعلن قائمة المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لشغل (43) وظيفة

جدة : البلاد

أعلنت أمانة محافظة جدة عن أسماء (236) متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة سابقًا في تاريخ 08 / 01 / 1443هـ على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (جدارة)، وحيث سيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارة)، وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأشارت الأمانة في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف، كما أكدت أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أو المرشحة؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

قائمة أسماء المرشحين للوظائف