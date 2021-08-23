131 مخالفا لتعليمات العزل والحجر الصحي

أبها- البلاد

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة عسير من ضبط (131) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

أعلن ذلك المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة. ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.