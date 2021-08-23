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مصادرة 500 كرتون وضبط مستودعات مخالفة بمكة

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1443 هـ      23 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة- البلاد

صادرت أمانة العاصمة المقدسة خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية 500 كرتون ورقي (مستعملة) تستخدم في تعبئة الخضار والفواكه بصورة عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية.

كما ضبطت الأمانة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية بمساندة الجهات الأمنية 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد بمنطقة ملكان، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة. وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط المواقع المخالفة للاشتراطات وهي عبارة عن أحواش يتم بداخلها بيع السكراب والحديد، .

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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