الأولى المملكة تتصدر الدول العربية في البحث العلمي

الرياض : البلاد أكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن تصدر المملكة الدول العربية في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي في مؤشر نيتشر 2021 Nature Index، يأتي ثمرة للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار. وأشار معاليه إلى الخطوات المتسارعة التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة المملكة في البحث العلمي على مستوى العالم، حيث عملت على تشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار ـ حفظه الله ـ ، كما أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واللتين ستسهمان بتعزيز فرص المملكة لتحقيق مراتب تنافسية متقدمة في البحث العلمي وترسيخ مركزها الريادي عالمياً، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار. ورفع الدسوقي في تصريحه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما المتواصل واهتمامهما المستمر بمنظومة البحث والتطوير والابتكار. وكانت المملكة العربية السعودية قد تصدرت الدول العربية في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي، وحافظت على مركزها عالميًا بوصفها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي بين الدول العربية وثاني أعلى مساهم في كلٍ من دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المشمولة في مؤشر هذا العام، كما تصدرت المملكة الدول العربية في جميع التخصصات الأربعة لدوريات العلوم الطبيعية التي خضعت للتحليل، فضلًا عن كونها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي لكل تخصص.