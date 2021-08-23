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القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1443 هـ      23 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق،. اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته،. راجياً لحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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