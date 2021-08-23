القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الصباح

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ .

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، لأمير الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد.

كذلك بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد.