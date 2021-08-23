الرئيس التونسي يثمن مواقف المملكة الداعمة لبلاده

تونس- واس

نوه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد، بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأعرب عن شكره وتقديره البالغ لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما قدماه ويقدمانه للجمهورية التونسية والشعب التونسي من مساعدات، ولوقوف المملكة إلى جانب شقيقتها تونس في هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك لدى استقبال فخامته،أمس، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان والوفد المرافق.

ونقل قطان لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما للجمهورية التونسية الشقيقة بالأمن والاستقرار والازدهار.

وأوضح قطان خلال اللقاء توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة بالوقوف مع كل ما يدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، والتوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي في تونس لمساعدتها في مكافحة جائحة كورونا.