التفاعل الإيجابي مع البروتوكولات الوقائية يعزز التعليم الحضوري

جدة- ياسر بن يوسف

دعا الخبير الصحي استشاري طب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة ، طلاب المدارس ممن شملهم قرار العودة بعد تلقي الجرعتين بضرورة التفاعل الايجابي مع البروتوكولات الوقائية لعودة التعليم حضوريًّا والتي أعلنت عنها وزارة التعليم ، مبينًا أنه يجب على الطلاب والكادر التعليمي ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ، إذ إن التحصين بالجرعتين لا يبرر عدم إرتداء الكمامة أو عدم تطبيق التباعد الجسدي.

ونصح الكادر التعليمي الذي أتم الجرعة الأولى بضرورة الحرص على أخذ الجرعة الثانية في موعدها قبل بدء العام الدراسي ، حتى يتمكنوا من مواصلة التعليم في موعده ، مؤكدًا أن الجرعة الثانية لها دور كبير في تعزيز المناعة والحماية من المتحورات التي بدأت تهدد العالم.

وعن تحور فيروس كورونا أوضح البروفيسور خوجة: كل الفيروسات تتحور بشكل طبيعي بمرور الوقت وفيروس كورونا شمله خاصية التحور أيضًا ، فمنذ أن تم التعرف على الفيروس لأول مرة في أوائل عام 2020، ظهرت آلاف الطفرات عليه ، وتسمى الفيروسات المتحورة بالسلالات، ولمعظم التغييرات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (والكثير منها يختفي بمرور الوقت ، ولكن من حين لآخر يكون الفيروس مستمرًا من خلال التحور بطريقة تساعده على البقاء والانتشار ، وهذا ما يحدث الآن مع فيروس كورونا بظهور عدة سلالات.