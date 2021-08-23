“التجارة” تضبط 1.509 مخالفات خلال أسبوعين

جدة : البلاد

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 49,467 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع. في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 1.509 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين حسب الحالة. في تطبيق “توكلنا” بحيث تكون (محصن بجرعتين) أو (محصن جرعة أولى) أو (محصن متعافي).

وترصد الوزارة بالإضافة إلى مخالفة دخول غير المحصنين كذلك عدم إلزام المتسوقين بلبس الكمام،. وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

كما ترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة،. وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.