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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة على خميس مشيط

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1443 هـ      23 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

 البلاد : متابعات

أدان البرلمان العربي الهجوم الذي نفّذته ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم بإطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، والتدخل الفوري والعاجل لردع تلك الميليشيا المدعومة من إيران، والكف عن استهدافها المتكرر للمدنيين في المملكة العربية السعودية.

وحذّر البرلمان العربي فى بيان له اليوم، من استمرار تصعيد الميليشيا لهجماتها ضد المدنيين الأبرياء، وتعريض حياتهم للخطر ، معتبرًا أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة تمثّل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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