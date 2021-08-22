409 حالات إصابة بكورونا

الرياض- البلاد

أوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحور دلتا السريع الانتشار .

وأعلنت الوزارة أمس، عن تسجيل (409) حالات إصابة مؤكدة بكورونا وتعافي (710) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5242) حالة منها (1162) حالة حرجة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (541610) حالات وحالات التعافي (527899) حالة ، كما تم تسجيل (11) حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى (8469) حالة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.