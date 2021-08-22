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22345 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1443 هـ      22 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22345) مخالفة، وذلك للمدة من 7 / 1 / 1443هـ حتى 13 / 1 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8840)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3049)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2145)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1881)، ومنطقة القصيم بـ(1819)، ومنطقة الجوف بـ(1221)، ومنطقة حائل بـ(1136)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(792)، ومنطقة تبوك بـ(386)، ومنطقة جازان بـ(333)، ومنطقة الباحة بـ(315)، ومنطقة عسير بـ(236)، ومنطقة نجران بـ(192).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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