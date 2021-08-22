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وصول أول فوج من معتمري الخارج للمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1443 هـ      22 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة- واس

وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق ” أربيل” عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ 100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار، أمس الأول، مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي ، حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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