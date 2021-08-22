ضربات الترجيح تخذل الاتحاد وتتوج الرجاء

الرياض – هاني البشر

خسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أمس السبت، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد سقوطه بضربات الترجيح ( 4/3 ) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي بأربعة أهداف لكليهما ، أمام الرجاء المغربي في نهائي البطولة، ليحقق بذلك الرجاء المغربي اللقب، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط وحصل الرجاء على مبلغ 6 ملايين دولار فيما تحصل الاتحاد على 2.5 مليون.

وافتتح الاتحاد التسجيل عن طريق لاعبه برونو هنريكي عند الدقيقة 3، ليعادل للرجاء اللاعب الياس الحداد عند الدقيقة 5 ثم أضاف الرجاء الهدف الثاني عند الدقيقة 13 عن طريق اللاعب محمود بنحليب وتعادل الاتحاد عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 28 سددها اللاعب روماريو دا سيلفا ليعود الرجاء للتقدم ويسجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب زكريا الوردي عند الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وفي الشوط الثاني، أضاف الرجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب سفيان رحيمي عند الدقيقة 49 ، ليقلص الاتحاد الفارق عن طريق اللاعب روماريو دا سيلفا عند الدقيقة 52 ، وفي الدقيقة 63 سجل اللاعب روماريو دا سيلفا هدف التعادل والهاترك له ، ليحتكم اللقاء لضربات الترجيح التي رجحت كفة فريق الرجاء .