روسيا تطلق صاروخًا يحمل 34 قمرًا اصطناعيا

أعلنت شركة “إيريان سبيس” لخدمات إطلاق الصواريخ ومؤسسة “روس كوسموس” الحكومية الروسية للفضاء صباح اليوم الأحد نجاح إطلاق صاروخ روسي من طراز “سويوز” حاملا 34 قمرا اصطناعيا، وذلك من ميناء بايكونور الفضائي الروسي في كازاخستان.

وسبق أن تم إرجاء الإطلاق مرتين بسبب مشاكل فنية.

وتهدف المهمة إلى زيادة أسطول الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة الاتصالات البريطانية “ون ويب” إلى .288

وتخطط “ون ويب” إلى توفير إنترنت لاسلكي عالي السرعة لأي مكان في العالم عبر شبكة من الأقمار الاصطناعية التي يتم وضعها في مدارات أرضية منخفضة. وتخطط لنشر ما مجموعه 650 قمرا اصطناعيا في نهاية المطاف لتحقيق هذا الهدف.

وهذه هي عملية الإطلاق التاسعة التي تقوم بها إيريان سبيس لصالح ون ويب.