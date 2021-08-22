السماح لمعتمري الخارج بزيارة مناطق المملكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أوضح المهندس هشام بن سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي للوزارة، عن صدور التعليمات بالسماح لمعتمري الخارج بزيارة مناطق المملكة.

وأضاف لـ(البلاد) أن من يرغب في القيام بهذه الزيارات بإمكانه التنسيق مع شركة خدمات العمرة التابع لها حيث إن التعليمات تسمح لهم بذلك وتتضمنها التأشيرات الممنوحة لهم طيلة فترة إقامتهم في المملكة.



من جهته أوضح مازن درار رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لـ(البلاد) أن السماح لمعتمري الخارج بزيارة جميع مناطق المملكة يكون من خلال التسجيل في موقع وزارة الحح والعمرة عن الأماكن التي يرغبون الإقامة فيها وزيارتها وتحركاتهم داخل مناطق المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن من أراد العمرة من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع شراء برنامج العمرة كاملاً من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أومؤسسة لتقديم الخدمات له حيث إن جميع الخدمات والباقات تعرض عن طريق منصات الحجوزات العالمية والمحلية معتمدة من قبل وزارة الحح والعمرة ويتواجد موظفين مؤهلين من قبل هذه الشركات والمؤسسات لمتابعة مجموعات المعتمرين عند أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام أو الزيارة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.