مدير تعليم جدة : المعلمون والمعلمات هم نبض الحياة لمدارسنا

رحب بعودتهم إلى مدارسهم غداً ..

جدة- ياسر بن يوسف

رحب المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بعودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم غداً الأحد لاستئناف العودة الحضورية والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد .

وقال في كلمة له بهده المناسبة : بعودتكم يعودُ نبضُ الحياة من جديدٍ إلى مدارسنا، وبكم يشرقُ فجر عامٍ دراسيّ حافل بالإبداع والعطاء .

لقد كنتم ولازلتم وستظلون حجر الزاوية في كلّ جهود التطوير والتحديث لمنظومتنا التعليميّة.

وأشار المسعودي إلى أنتا نستقبل هذا العام الدراسيّ الجديد بكل مايحمل من تحديات فرضتها ظروف الجائحة، برؤيةٍ تعليميةٍ طموحةٍ لامست جميعَ مكوناتِ العملِ التعليميّ، بمبانيه، ومناهجه، وخططه الدراسية، ومساراته الجديدة، وأساليب تقويمه، وبروتكولاته الصحيّة التي تضمن – بإذن الله- عودةً آمنةً لأبنائنا وبناتنا وجميع منسوبي التعليم.

مؤكداً إن استمرار الرحلة التعليمية في ظل هذه الظروف وتحدياتها مهمة وطنية بامتياز، دعمتها قيادتنا الحكيمة – أعزّها الله- بتوفير كافّة الامكانيات المادية والبشرية، ليحقق وطننا تفرّدًا متميزا على خارطة المشهد التعليمي العالمي لم يتعطل فيه التعليم يومًا واحدًا .

لافتاً إلى أن الجميع بلا استثناء يحمل على عاتقه مسؤلية الشراكة في نجاحِ عام دراسيٍّ استثنائي بكلِّ المقاييس، سنبذلُ فيه – مستعينين بالله – بحسّنا التربويّ وروحنا الوطنية كلّ جهدٍ ممكن لنعبُرَ بقاطرةِ تعليمنا إلى آفاقِ الريادة التي تليقُ بهذا الوطن العظيم .

وبكُمْ بعونِ الله وتسديده سنتجاوزُ كل التحديات، ونتخطى جميع العقباتِ لنحقق حلم الوطن ورؤيته في تعليم آمنٍ، متميزٍ، منافسٍ عالميا .