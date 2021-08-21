الرياضة

عبدالعزيز الفيصل يصل إلى العاصمة المغربية الرباط

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1443 هـ      21 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وصل اليوم إلى مطار العاصمة المغربية الرباط صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لحضور المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة القدم (كاس محمد السادس ). التي ستقام مساء اليوم بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بين فريقي الاتحاد السعودي والرجاء البيضاوي.

وكان في استقبال سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الشباب والرياضة المغربي عثمان الفردوس،. ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد بالمملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري،. ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع،. والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي ومنسوبو السفارة السعودية بالرباط، وعدة شخصيات مغربية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *