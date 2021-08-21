الإقتصاد المملكة الأولى عالمياً في أربعة مؤشرات لريادة الأعمال

البلاد : واس سجّلت المملكة العربية السعودية نجاحاً عالمياً غير مسبوق في أربعة مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال العام الحالي، حيث تحتفل باليوم العالمي لرواد الأعمال الذي يصادف اليوم السبت 21 أغسطس، متصدرة المراتب الأولى لأربعة مؤشرات فرعية، بالإضافة إلى تحقيقها لمراتب متقدمة في ستة مؤشرات أخرى، وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يرصده ويتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء “، والذي يقيس مدى اختلاف مستويات تحفيز ريادة الأعمال ونشاطها في العالم . وجاء تفوق المملكة بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري: “توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري” و”سهولة البدء في عمل تجاري” كما تصدرت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشري: “استجابة رواد الأعمال للجائحة” و”استجابة حكومة المملكة للجائحة” من بين 45 دولة . ويأتي ذلك التميز إثر الجهود المثمرة والمحفزات الكبيرة والتسهيلات المختلفة، التي قدمتها القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ لدعم رواد الأعمال، وفق رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي يولي اهتماماً خاصاً بدعم شباب وشابات المملكة من رواد الأعمال؛ ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل وطنهم . وبدعم من حكومة المملكة بذلت وزارة التجارة بقيادة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي جهوداً أسهمت في إدراج المملكة ضمن قائمة أبرز الدول عالمياً، للمنافسة في مجال ريادة الأعمال، حيث أسهمت تلك الجهود في تخطي الصعاب والتغلب على تحديات جائحة كورونا، وقللت من تأثيرها على رواد الأعمال . وأكّد مركز “أداء” تزامناً مع اليوم العالمي لرواد الأعمال بأن تقدّم المملكة في المؤشرات الدولية لريادة الأعمال تضمّن المرتبة الثانية في مؤشر “امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد” ، ومؤشر “البنية التحتية” الذي يُعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها من قبل أصحاب المشاريع. فيما حققت المرتبة الثالثة في مؤشري: ” سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال” و”سهولة الدخول وديناميكيات السوق”، حيث يقيس الأخير مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية متفوقة على 42 دولة، كما نالت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشري: “دعم الحكومة للأعمال” و”قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق” من بين 45 دولة . ويحرص المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” على متابعة تقدم المملكة وأدائها من خلال المنصة الإلكترونية للأداء الدولي؛ التي تقارن أداء المملكة بأكثر من 217 دولة حول العالم، حيث تمكّن صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، كما تعطي منصة الأداء الدولي نظرة شاملة عن أداء المملكة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس .