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569 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1443 هـ      18 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا (كوفيد 19) للوقاية من المتحورات سريعة الانتشار، مهيبة بالجميع إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق “صحتي” أو تطبيق “توكلنا” للحصول على اللقاح.

وأعلنت الوزارة، أمس، عن تسجيل (569) حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وتسجيل (704) حالات تعاف فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6502) حالة منها (1295) حالة حرجة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (539698) حالة وحالات التعافي (524765) حالة، فيما تم تسجيل (12) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8431) حالة . ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. ‏

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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