569 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا (كوفيد 19) للوقاية من المتحورات سريعة الانتشار، مهيبة بالجميع إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق “صحتي” أو تطبيق “توكلنا” للحصول على اللقاح.

وأعلنت الوزارة، أمس، عن تسجيل (569) حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وتسجيل (704) حالات تعاف فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6502) حالة منها (1295) حالة حرجة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (539698) حالة وحالات التعافي (524765) حالة، فيما تم تسجيل (12) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8431) حالة . ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. ‏